    Исхак Дар и Хакан Фидан подчеркнули важность диалога для содействия миру и стабильности в регионе

    Исхак Дар и Хакан Фидан подчеркнули важность диалога для содействия миру и стабильности в регионе

    Заместитель премьер-министра - министр иностранных дел Пакистана Мохаммад Исхак Дар и глава МИД Турции Хакан Фидан обсудили на встрече в Исламабаде двусторонние отношения и ситуацию на Ближнем Востоке.

    Как передает Report, это следует из заявления МИД Пакистана в соцсети Х.

    Отмечается, что в ходе встречи Исхак Дар подчеркнул исторические и братские связи между Пакистаном и Турцией, основанные на общей истории, культуре и взаимном уважении. Он выразил удовлетворение позитивной динамикой двусторонних отношений и подтвердил приверженность Пакистана расширению сотрудничества с Турцией во всех сферах, представляющих взаимный интерес.

    "Переговоры предоставили возможность рассмотреть весь спектр двусторонних отношений. Министры договорились поддерживать тесную координацию и продолжать совместную работу по углублению стратегического партнерства между Пакистаном и Турцией", - подчеркивается в заявлении.

    Оба лидера также обменялись мнениями по последним региональным событиям, включая ситуацию в Иране, и подчеркнули важность диалога и последовательного дипломатического взаимодействия для содействия миру и стабильности.

    Мохаммад Исхак Дар Хакан Фидан Эскалация на Ближнем Востоке Операция США и Израиля против Ирана

    Последние новости

    15:11

    Джамиль Алиев награжден орденом "Истиглал"

    Внутренняя политика
    15:03

    Задержаны подозреваемые в кражах в четырех районах Баку и Абшероне

    Происшествия
    14:54

    Исхак Дар и Хакан Фидан подчеркнули важность диалога для содействия миру и стабильности в регионе

    Другие страны
    14:36

    Судья-инспектор Бабек Гулиев получил назначение на матч отбора ЕВРО-2027

    Футбол
    14:34

    Педро Санчес: Ситуация на Ближнем Востоке грозит продовольственным кризисом

    Другие страны
    14:25
    Фото

    Азербайджанские паратхэквондисты взяли четыре медали на международном турнире в Турции

    Индивидуальные
    14:18

    В Баку и на Абшероне выпало рекордное за 38 лет количество осадков

    Экология
    14:10

    Сибига: Украина получит все необходимое оружие в рамках программы PURL

    Другие страны
    14:03

    Скончался народный артист Расим Балаев

    Kультурная политика
    Лента новостей