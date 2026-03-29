Исхак Дар и Хакан Фидан подчеркнули важность диалога для содействия миру и стабильности в регионе

Заместитель премьер-министра - министр иностранных дел Пакистана Мохаммад Исхак Дар и глава МИД Турции Хакан Фидан обсудили на встрече в Исламабаде двусторонние отношения и ситуацию на Ближнем Востоке.

Как передает Report, это следует из заявления МИД Пакистана в соцсети Х.

Отмечается, что в ходе встречи Исхак Дар подчеркнул исторические и братские связи между Пакистаном и Турцией, основанные на общей истории, культуре и взаимном уважении. Он выразил удовлетворение позитивной динамикой двусторонних отношений и подтвердил приверженность Пакистана расширению сотрудничества с Турцией во всех сферах, представляющих взаимный интерес.

"Переговоры предоставили возможность рассмотреть весь спектр двусторонних отношений. Министры договорились поддерживать тесную координацию и продолжать совместную работу по углублению стратегического партнерства между Пакистаном и Турцией", - подчеркивается в заявлении.

Оба лидера также обменялись мнениями по последним региональным событиям, включая ситуацию в Иране, и подчеркнули важность диалога и последовательного дипломатического взаимодействия для содействия миру и стабильности.