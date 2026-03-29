İlham Əliyev WUF13 Novruz Bayramı ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    İlham Əliyev WUF13 Novruz Bayramı ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı

    Digər ölkələr
    • 29 mart, 2026
    • 15:27
    İshaq Dar və Fidan regionda sülhün təşviqi üçün dialoqun vacibliyini vurğulayıb

    Pakistanın Baş nazirinin müavini, xarici işlər naziri Məhəmməd İshaq Dar və Türkiyənin XİN rəhbəri Hakan Fidan İslamabadda keçirilən görüşdə ikitərəfli münasibətlərlə Yaxın Şərqdəki vəziyyəti müzakirə ediblər.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Pakistan XİN-in "X" sosial şəbəkəsində məlumat paylaşılıb.

    Qeyd olunub ki, görüş zamanı İshaq Dar Pakistan və Türkiyə arasında ortaq tarixə, mədəniyyətə və qarşılıqlı hörmətə əsaslanan tarixi və qardaşlıq əlaqələrini vurğulayıb. O, ikitərəfli münasibətlərin müsbət dinamikasından məmnunluğunu ifadə edib və Pakistanın qarşılıqlı maraq doğuran bütün sahələrdə Türkiyə ilə əməkdaşlığın genişləndirilməsinə sadiq olduğunu təsdiqləyib.

    "Danışıqlar ikitərəfli münasibətlərin bütün spektrini nəzərdən keçirməyə imkan yaratdı. Nazirlər sıx koordinasiyanı saxlamaq və Pakistanla Türkiyə arasında strateji tərəfdaşlığın dərinləşdirilməsi istiqamətində birgə işi davam etdirmək barədə razılığa gəldilər", - bəyanatda vurğulanıb.

    Onlar həmçinin son regional hadisələr, o cümlədən İrandakı vəziyyət ətrafında fikir mübadiləsi aparıb, sülh və sabitliyin təşviqi üçün dialoqun və ardıcıl diplomatik qarşılıqlı fəaliyyətin vacibliyini vurğulayıblar.

    Türkiyə XİN Pakistan XİN Hakan Fidan Yaxın Şərqdə eskalasiya ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    Исхак Дар и Хакан Фидан подчеркнули важность диалога для содействия миру и стабильности в регионе

