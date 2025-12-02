Ирландия предоставит Украине дополнительные средства в размере €125 млн

Ирландия выделит дополнительные €125 млн на поддержку Украины.

Как передает Report, об этом говорится в документе под названием "Дорожная карта 2030 партнерства Украины и Ирландии", который был опубликован ирландским правительством.

Как отмечается, дополнительные €100 млн будут направлены на оказание нелетальной военной помощи Киеву.

Общий объем финансирования по этой статье с учетом уже предоставленных в 2025 году средств достигнет €200 млн. €25 млн будут направлены на "восстановление и защиту украинской энергетической инфраструктуры и обеспечение критически важных поставок электроэнергии".

Документ должен быть подписан позднее во вторник во время официального визита Владимира Зеленского в Ирландию.