Ирландия предоставит Украине дополнительные средства в размере €125 млн
Другие страны
- 02 декабря, 2025
- 17:50
Ирландия выделит дополнительные €125 млн на поддержку Украины.
Как передает Report, об этом говорится в документе под названием "Дорожная карта 2030 партнерства Украины и Ирландии", который был опубликован ирландским правительством.
Как отмечается, дополнительные €100 млн будут направлены на оказание нелетальной военной помощи Киеву.
Общий объем финансирования по этой статье с учетом уже предоставленных в 2025 году средств достигнет €200 млн. €25 млн будут направлены на "восстановление и защиту украинской энергетической инфраструктуры и обеспечение критически важных поставок электроэнергии".
Документ должен быть подписан позднее во вторник во время официального визита Владимира Зеленского в Ирландию.
