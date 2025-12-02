İrlandiya Ukraynaya əlavə 125 milyon avro məbləğində vəsait ayıracaq

İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    • 02 dekabr, 2025
    • 18:05
    İrlandiya Ukraynaya dəstək üçün əlavə 125 milyon avro ayıracaq.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə İrlandiya hökumətinin dərc etdiyi "Ukrayna-İrlandiya tərəfdaşlığı üçün Yol Xəritəsi 2030" adlı sənəddə qeyd edilib.

    Bildirilir ki, Kiyevə qeyri-öldürücü hərbi yardımın göstərilməsinə əlavə 100 milyon avro yönəldiləcək.

    Bu maddə üzrə maliyyələşdirmənin ümumi məbləği 2025-ci ildə artıq təqdim edilmiş vəsait nəzərə alınmaqla 200 milyon avroya çatacaq. 25 milyon avro isə Ukraynanın enerji infrastrukturunun bərpası və qorunmasına, həmçinin elektrik enerjisinin tədarükünün təmin edilməsinə xərclənəcək.

    Sənəd bu gün Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenskinin İrlandiyaya rəsmi səfəri zamanı imzalanacaq.

    Ирландия предоставит Украине дополнительные средства в размере €125 млн

