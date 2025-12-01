Зеленский совершит первый официальный визит в Ирландию

Президент Украины Владимир Зеленский 2 декабря совершит свой первый официальный визит в Ирландию.

Как передает Report, об этом сообщает Sky News со ссылкой на премьер-министра Ирландии Михола Мартина.

"Президента Украины будет сопровождать первая леди Елена Зеленская. Он встретится с Мартином, президентом Ирландии Кэтрин Коннолли и министром иностранных дел Хелен Макэнти", - сообщает издание.

Кроме того, Зеленский и Мартин примут участие в ирландско-украинском экономическом форуме, где будет обсужден потенциал для укрепления бизнес-связей, торговых и инвестиционных связей между двумя странами.

Зеленский сегодня также совершит визит в Париж, где проведет переговоры с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.