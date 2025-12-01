Зеленский совершит первый официальный визит в Ирландию
01 декабря, 2025
Президент Украины Владимир Зеленский 2 декабря совершит свой первый официальный визит в Ирландию.
Как передает Report, об этом сообщает Sky News со ссылкой на премьер-министра Ирландии Михола Мартина.
"Президента Украины будет сопровождать первая леди Елена Зеленская. Он встретится с Мартином, президентом Ирландии Кэтрин Коннолли и министром иностранных дел Хелен Макэнти", - сообщает издание.
Кроме того, Зеленский и Мартин примут участие в ирландско-украинском экономическом форуме, где будет обсужден потенциал для укрепления бизнес-связей, торговых и инвестиционных связей между двумя странами.
Зеленский сегодня также совершит визит в Париж, где проведет переговоры с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.
