Зеленский совершит первый официальный визит в Ирландию

    • 01 декабря, 2025
    • 13:40
    Президент Украины Владимир Зеленский 2 декабря совершит свой первый официальный визит в Ирландию.

    Как передает Report, об этом сообщает Sky News со ссылкой на премьер-министра Ирландии Михола Мартина.

    "Президента Украины будет сопровождать первая леди Елена Зеленская. Он встретится с Мартином, президентом Ирландии Кэтрин Коннолли и министром иностранных дел Хелен Макэнти", - сообщает издание.

    Кроме того, Зеленский и Мартин примут участие в ирландско-украинском экономическом форуме, где будет обсужден потенциал для укрепления бизнес-связей, торговых и инвестиционных связей между двумя странами.

    Зеленский сегодня также совершит визит в Париж, где проведет переговоры с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

