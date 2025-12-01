İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı

    Zelenski ilk dəfə İrlandiyaya rəsmi səfər edəcək

    Digər ölkələr
    • 01 dekabr, 2025
    • 14:45
    Zelenski ilk dəfə İrlandiyaya rəsmi səfər edəcək

    Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski dekabrın 2-də İrlandiyaya ilk dəfə rəsmi səfər edəcək.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Sky News" İrlandiyanın Baş naziri Mixol Martinə istinadən məlumat yayıb.

    "Ukrayna Prezidentini ölkənin birinci xanımı Yelena Zelenskaya müşayiət edəcək. O, M.Martin, İrlandiya Prezidenti Ketrin Konnolli və xarici işlər naziri Helen Makenti ilə görüşəcək", - nəşr bildirib.

    Bundan başqa, Zelenski və Martin iki ölkə arasında biznes, ticarət və investisiya əlaqələrinin gücləndirilməsi potensialının müzakirə olunacağı iqtisadi forumda iştirak edəcək.

    V.Zelenski bu gün həmçinin Parisə səfər edərək Fransa Prezidenti Emmanuel Makronla danışıqlar aparacaq.

    Ukrayna Volodimir Zelenski İrlandiya səfər
    Зеленский совершит первый официальный визит в Ирландию

    Son xəbərlər

    15:22

    Şimali Kiprin XİN başçısı: TDT-yə üzvlük vazkeçilməz hədəf olsa da, bu yolda tələsmək lazım deyil

    Xarici siyasət
    15:10

    Bu gündən Azərbaycanda ov qadağan olunur

    Ekologiya
    15:07
    Foto

    Azərbaycan gömrükçüləri 276 min manatlıq brend malların ölkəyə qanunsuz keçirilməsinin qarşısını alıb

    Biznes
    15:07

    Bədii gimnastika üzrə XXX Bakı çempionatı yekunlaşıb

    Fərdi
    14:56

    Naxçıvanda səhiyyə naziri vəzifəsinin icrası yeni müavinə həvalə olunub - YENİLƏNİB

    Daxili siyasət
    14:56

    Gürcüstandan Azərbaycana heyvan idxalına qoyulan məhdudiyyət aradan qaldırılıb

    Sağlamlıq
    14:51
    Foto

    AFFA nümayəndələri beynəlxalq konfransda iştirak ediblər

    Futbol
    14:48

    Türkiyə Prezidenti İrana səfər edəcək

    Region
    14:46

    Azərbaycan və BƏƏ əməkdaşlığın 5 əsas istiqamətində alt komitələr yaradacaq

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti