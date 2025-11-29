Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ

    Зеленский встретится с Макроном в Париже

    Другие страны
    • 29 ноября, 2025
    • 20:39
    Зеленский встретится с Макроном в Париже

    Президент Франции Эмманюэль Макрон встретится с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Париже 1 декабря.

    Как передает Report, об этом говорится в сообщении Елисейского дворца.

    По его данным, стороны обсудят итоги переговоров в Женеве по предложенному США мирному плану по завершению российско-украинской войны, условия прочного и справедливого мира и скоординируют шаги с европейскими партнерами в данном контексте.

    Париж Эмманюэль Макрон Владимир Зеленский российско-украинская война план по Украине
    Zelenski Parisdə Makronla görüşəcək
    Elvis

    Последние новости

    21:17

    Турция начала буксировку пострадавшего от взрыва судна VİRAT

    В регионе
    20:57

    Уиткофф рекомендовал Украине добиться от США освобождения от пошлин вместо поставок Tomahawk

    Другие страны
    20:39

    Зеленский встретится с Макроном в Париже

    Другие страны
    20:31

    Минздрав Газы: Число погибших палестинцев превысило 70 тысяч

    Другие страны
    20:11

    Куба обвинила США в создании электромагнитных помех над Карибами

    Другие страны
    19:55

    Число погибших из-за циклона "Дитва" на Шри-Ланке возросло до 153 - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    19:42

    В Лондоне проходит масштабная демонстрация в поддержку Палестины

    Другие страны
    19:24

    "Карабах" одержал очередную победу в Премьер-лиге Азербайджана

    Футбол
    19:23

    Финляндия и Великобритания проводят учения у границы с РФ

    Другие страны
    Лента новостей