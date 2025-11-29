Зеленский встретится с Макроном в Париже

Президент Франции Эмманюэль Макрон встретится с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Париже 1 декабря.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Елисейского дворца.

По его данным, стороны обсудят итоги переговоров в Женеве по предложенному США мирному плану по завершению российско-украинской войны, условия прочного и справедливого мира и скоординируют шаги с европейскими партнерами в данном контексте.