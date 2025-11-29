Зеленский встретится с Макроном в Париже
Другие страны
- 29 ноября, 2025
- 20:39
Президент Франции Эмманюэль Макрон встретится с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Париже 1 декабря.
Как передает Report, об этом говорится в сообщении Елисейского дворца.
По его данным, стороны обсудят итоги переговоров в Женеве по предложенному США мирному плану по завершению российско-украинской войны, условия прочного и справедливого мира и скоординируют шаги с европейскими партнерами в данном контексте.
Последние новости
21:17
Турция начала буксировку пострадавшего от взрыва судна VİRATВ регионе
20:57
Уиткофф рекомендовал Украине добиться от США освобождения от пошлин вместо поставок TomahawkДругие страны
20:39
Зеленский встретится с Макроном в ПарижеДругие страны
20:31
Минздрав Газы: Число погибших палестинцев превысило 70 тысячДругие страны
20:11
Куба обвинила США в создании электромагнитных помех над КарибамиДругие страны
19:55
Число погибших из-за циклона "Дитва" на Шри-Ланке возросло до 153 - ОБНОВЛЕНОДругие страны
19:42
В Лондоне проходит масштабная демонстрация в поддержку ПалестиныДругие страны
19:24
"Карабах" одержал очередную победу в Премьер-лиге АзербайджанаФутбол
19:23