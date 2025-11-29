Zelenski Parisdə Makronla görüşəcək
Digər ölkələr
- 29 noyabr, 2025
- 20:44
Fransa Prezidenti Emmanuel Makron dekabrın 1-də Parisdə ukraynalı həmkarı Volodimir Zelenski ilə görüşəcək.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Yelisey sarayının açıqlamasında qeyd olunub.
Məlumata əsasən, tərəflər ABŞ tərəfindən təklif olunan Rusiya-Ukrayna müharibəsinin həlli üzrə sülh planı ilə bağlı Cenevrədə aparılan danışıqların nəticələrini, davamlı və ədalətli sülhün şərtlərini müzakirə edəcək və bu kontekstdə Avropa tərəfdaşları ilə addımlarını koordinasiya edəcəklər.
Son xəbərlər
21:14
Vətənə, dövlətə xəyanətkar və satqın mövqedə olanlar qanunlar qarşısında cavab verməlidirlər - RƏYDaxili siyasət
21:09
VİRAT gəmisi Türkiyəyə aparılırRegion
21:02
Kuba ABŞ-ni Karib regionunda elektromaqnit maneələr yaratmaqda ittiham edibDigər ölkələr
20:44
Zelenski Parisdə Makronla görüşəcəkDigər ölkələr
20:31
Londonda Fələstinə dəstək məqsədilə genişmiqyaslı nümayiş keçirilirDigər ölkələr
20:19
Finlandiya və Böyük Britaniya Rusiya sərhədi yaxınlığında təlimlər keçirirDigər ölkələr
20:01
Şri-Lankada "Ditva" siklonu nəticəsində ölənlərin sayı 153-ə yüksəlib – YENİLƏNİBDigər ölkələr
19:47
Almaniyada etiraz aksiyası zamanı 10-dan çox polis əməkdaşı xəsarət alıbDigər ölkələr
19:37