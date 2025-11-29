Zelenski Parisdə Makronla görüşəcək

İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    • 29 noyabr, 2025
    • 20:44
    Fransa Prezidenti Emmanuel Makron dekabrın 1-də Parisdə ukraynalı həmkarı Volodimir Zelenski ilə görüşəcək.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Yelisey sarayının açıqlamasında qeyd olunub.

    Məlumata əsasən, tərəflər ABŞ tərəfindən təklif olunan Rusiya-Ukrayna müharibəsinin həlli üzrə sülh planı ilə bağlı Cenevrədə aparılan danışıqların nəticələrini, davamlı və ədalətli sülhün şərtlərini müzakirə edəcək və bu kontekstdə Avropa tərəfdaşları ilə addımlarını koordinasiya edəcəklər.

