Иран ввел мораторий на экспорт продуктов питания и АПК
- 03 марта, 2026
- 17:47
Иран объявил о запрете на экспорт всех продуктов питания и сельскохозяйственной продукции.
Как передает Report, об этом сообщает Al-Jazeera со ссылкой на иранские СМИ.
"Экспорт всех продуктов питания и сельскохозяйственной продукции запрещен до особого распоряжения. Правительство Ирана уделяет приоритетное внимание обеспечению населения товарами первой необходимости", - отмечают СМИ.
