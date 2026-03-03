Иран ввел мораторий на экспорт продуктов питания и АПК

Иран объявил о запрете на экспорт всех продуктов питания и сельскохозяйственной продукции.

Как передает Report, об этом сообщает Al-Jazeera со ссылкой на иранские СМИ.

"Экспорт всех продуктов питания и сельскохозяйственной продукции запрещен до особого распоряжения. Правительство Ирана уделяет приоритетное внимание обеспечению населения товарами первой необходимости", - отмечают СМИ.