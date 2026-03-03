Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Консультативный совет ЮГК
    Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Консультативный совет ЮГК

    Иран ввел мораторий на экспорт продуктов питания и АПК

    Другие страны
    • 03 марта, 2026
    • 17:47
    Иран ввел мораторий на экспорт продуктов питания и АПК

    Иран объявил о запрете на экспорт всех продуктов питания и сельскохозяйственной продукции.

    Как передает Report, об этом сообщает Al-Jazeera со ссылкой на иранские СМИ.

    "Экспорт всех продуктов питания и сельскохозяйственной продукции запрещен до особого распоряжения. Правительство Ирана уделяет приоритетное внимание обеспечению населения товарами первой необходимости", - отмечают СМИ.

    Иран эскалация на Ближнем Востоке Совместная операция Израиля и США Экспорт продукты питания
    İran ərzaq məhsullarının ixracına moratorium tətbiq edib
    Ты - Король

    Последние новости

    18:32
    Фото

    Азербайджан и ОТГ прорабатывают вопрос встречи руководителей органов по делам религии

    Религия
    18:25

    "Росатом" сообщил о приостановке строительных работ на АЭС "Бушер" в Иране

    В регионе
    18:19

    Итконен: ЕК не получала новых сведений о состоянии нефтепровода "Дружба"

    Другие страны
    18:17

    Шахбазов: Интерконнекторы позволят связать Азербайджан с Ближним Востоком

    Энергетика
    18:03

    SOCAR углубляет энергетическое партнерство с Болгарией

    Энергетика
    17:59

    Пярвиз Шахбазов: Инвестиции в ЮГК оправдывают себя

    Энергетика
    17:58

    Генштаб ВС Ирана: Не наносили удары по территории и портам Омана

    В регионе
    17:48

    Йоргенсен: Азербайджан демонстрирует высокий потенциал в ВИЭ

    Энергетика
    17:47

    Иран ввел мораторий на экспорт продуктов питания и АПК

    Другие страны
    Лента новостей