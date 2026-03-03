İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası
    İran ərzaq məhsullarının ixracına moratorium tətbiq edib

    • 03 mart, 2026
    • 17:51
    İran bütün ərzaq məhsulları və kənd təsərrüfatı məhsullarının ixracına qadağa elan edib.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə "Al-Jazeera" İran mediasına istinadən xəbər verir.

    "Bütün ərzaq məhsulları və kənd təsərrüfatı məhsullarının ixracı xüsusi sərəncama qədər qadağan edilib. İran hökuməti əhalinin zəruri ərzaq məhsulları ilə təmin olunmasına prioritet verir", - deyə media qeyd edir.

    İrana hərbi zərbələr Ərzaq məhsulları Moratorium
