İran ərzaq məhsullarının ixracına moratorium tətbiq edib
Digər ölkələr
- 03 mart, 2026
- 17:51
İran bütün ərzaq məhsulları və kənd təsərrüfatı məhsullarının ixracına qadağa elan edib.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə "Al-Jazeera" İran mediasına istinadən xəbər verir.
"Bütün ərzaq məhsulları və kənd təsərrüfatı məhsullarının ixracı xüsusi sərəncama qədər qadağan edilib. İran hökuməti əhalinin zəruri ərzaq məhsulları ilə təmin olunmasına prioritet verir", - deyə media qeyd edir.
Son xəbərlər
18:42
Ceyhun Bayramovun Latviya Respublikasının xarici işlər naziri ilə telefon danışığı olubXarici siyasət
18:42
"Rosatom" rəhbəri İrandakı "Buşehr" AES-də işlərin dayandırıldığını təsdiqləyibRegion
18:39
Foto
Bakı Metropolitenində sərnişin axını 4,9 % artıbİnfrastruktur
18:36
"Formula 1": Regional münaqişə səbəbindən dünya çempionatının təqvimi dəyişə bilərFormula 1
18:34
Jan-Noel Barro Fransa vətəndaşlarının İrandan təxliyəsinə görə Azərbaycana təşəkkür edibXarici siyasət
18:29
Foto
Bu günə qədər Azərbaycan vasitəsilə İrandan 917 nəfər təxliyə olunub - YENİLƏNİB - 2Xarici siyasət
18:24
EBRD Azərbaycanı energetika sahəsində iki qitə arasında körpü adlandırıbMaliyyə
18:20
Avropa komissarı: "Azərbaycan BOEM sahəsində yüksək potensial nümayiş etdirir"Energetika
18:16