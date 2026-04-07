    Иран разорвал прямые контакты с США на фоне угроз Трампа

    • 07 апреля, 2026
    • 18:59
    Иран прекратил прямые контакты с США после угроз главы Белого дома Дональда Трампа уничтожить "всю иранскую цивилизацию".

    Как передает Report, об этом сообщает газета Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

    Отмечается, что этот шаг временно осложнил усилия по заключению сделки до установленного президентом США дедлайна в 20:00 по восточному времени (04:00 по Баку).

    Один из источников отметил, что разрывом связи Иран намерен продемонстрировать свое неодобрение и неповиновение условиям, поставленными Вашингтоном. Пока неясно, возобновятся ли прямые контакты до истечения установленного срока.

    Комментариев со стороны Белого дома пока не поступало.

    Операция США и Израиля против Ирана Эскалация на Ближнем Востоке Белый дом Дональд Трамп Иран Соединенные Штаты Америки (США)
    19:25

    В индийском штате Манипур после вспышки насилия погибли четыре человека

    Другие страны
    19:11

    Госдеп рекомендовал гражданам США в Бахрейне не покидать дома

    Другие страны
    18:59

    Иран разорвал прямые контакты с США на фоне угроз Трампа

    Другие страны
    18:56
    Фото

    В Турции стартовали учения Anatolian Phoenix-2026 с участием азербайджанских военных

    Армия
    18:52
    Фото

    Эмин Амруллаев ознакомился с образовательной выставкой Study in Azerbaijan в Казахстане

    Наука и образование
    18:50

    Иранцы собираются у объектов инфраструктуры, по которым намерены бить США - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    18:34

    ЦАХАЛ уничтожил восемь мостов в Иране - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    18:29

    Число погибших в результате операции ЦАХАЛ в Ливане достигло 1 530 человек

    Другие страны
    18:22

    Арестованные ранее в Иране граждане Франции возвращаются на родину

    Другие страны
    Лента новостей