Иран разорвал прямые контакты с США на фоне угроз Трампа
Другие страны
- 07 апреля, 2026
- 18:59
Иран прекратил прямые контакты с США после угроз главы Белого дома Дональда Трампа уничтожить "всю иранскую цивилизацию".
Как передает Report, об этом сообщает газета Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.
Отмечается, что этот шаг временно осложнил усилия по заключению сделки до установленного президентом США дедлайна в 20:00 по восточному времени (04:00 по Баку).
Один из источников отметил, что разрывом связи Иран намерен продемонстрировать свое неодобрение и неповиновение условиям, поставленными Вашингтоном. Пока неясно, возобновятся ли прямые контакты до истечения установленного срока.
Комментариев со стороны Белого дома пока не поступало.
Последние новости
19:25
В индийском штате Манипур после вспышки насилия погибли четыре человекаДругие страны
19:11
Госдеп рекомендовал гражданам США в Бахрейне не покидать домаДругие страны
18:59
Иран разорвал прямые контакты с США на фоне угроз ТрампаДругие страны
18:56
Фото
В Турции стартовали учения Anatolian Phoenix-2026 с участием азербайджанских военныхАрмия
18:52
Фото
Эмин Амруллаев ознакомился с образовательной выставкой Study in Azerbaijan в КазахстанеНаука и образование
18:50
Иранцы собираются у объектов инфраструктуры, по которым намерены бить США - ОБНОВЛЕНОДругие страны
18:34
ЦАХАЛ уничтожил восемь мостов в Иране - ОБНОВЛЕНОДругие страны
18:29
Число погибших в результате операции ЦАХАЛ в Ливане достигло 1 530 человекДругие страны
18:22