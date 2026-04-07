Иран разорвал прямые контакты с США на фоне угроз Трампа

Иран прекратил прямые контакты с США после угроз главы Белого дома Дональда Трампа уничтожить "всю иранскую цивилизацию".

Как передает Report, об этом сообщает газета Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

Отмечается, что этот шаг временно осложнил усилия по заключению сделки до установленного президентом США дедлайна в 20:00 по восточному времени (04:00 по Баку).

Один из источников отметил, что разрывом связи Иран намерен продемонстрировать свое неодобрение и неповиновение условиям, поставленными Вашингтоном. Пока неясно, возобновятся ли прямые контакты до истечения установленного срока.

Комментариев со стороны Белого дома пока не поступало.