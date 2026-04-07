İlham Əliyev ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı WUF13 İlham Əliyevin Gürcüstana səfəri
    İlham Əliyev ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı WUF13 İlham Əliyevin Gürcüstana səfəri

    İran Trampın hədələri fonunda ABŞ ilə birbaşa əlaqələri kəsib

    Digər ölkələr
    • 07 aprel, 2026
    • 19:06
    İran Trampın hədələri fonunda ABŞ ilə birbaşa əlaqələri kəsib

    İran Ağ Evin rəhbəri Donald Trampın "bütün İran sivilizasiyasını məhv etmək" hədələrindən sonra ABŞ ilə birbaşa əlaqələri kəsib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə mənbələrə istinadən "Wall Street Journal" ("WSJ") qəzeti məlumat yayıb.

    Qeyd olunub ki, bu addım ABŞ Prezidenti tərəfindən Şərq vaxtı ilə saat 20:00-dək (Bakı vaxtı ilə 04:00-dək) müəyyən edilmiş son müddətə qədər razılaşmanın əldə olunması istiqamətindəki səyləri müvəqqəti olaraq çətinləşdirib.

    Mənbələrdən biri qeyd edib ki, İran əlaqələri kəsməklə Vaşinqtonun irəli sürdüyü şərtlərə narazılığını və itaətsizliyini nümayiş etdirmək niyyətindədir. Müəyyən edilmiş müddət başa çatana qədər birbaşa əlaqələrin bərpa olunub-olunmayacağı hələlik məlum deyil.

    Ağ Evdən hələlik heç bir şərh verməyib.

    Иран разорвал прямые контакты с США на фоне угроз Трампа

