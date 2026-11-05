İlham Əliyev Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol

    Gələn ilin büdcəsi xarici qiymət şoklarından sığortalanma prinsipi əsasında hazırlanıb

    Energetika
    • 05 noyabr, 2026
    • 12:22
    Gələn ilin büdcəsi xarici qiymət şoklarından sığortalanma prinsipi əsasında hazırlanıb

    Neftin qiymətinin dəyişməsi ilə bağlı xarici iqtisadi risklər 2027-ci ilin büdcə proqnozlarında nəzərə alınıb və büdcənin hesablanmasında neftin bir barelinin qiyməti 65 ABŞ dolları götürülüb.

    "Report" xəbər verir ki, bunu iqtisadiyyat nazirinin müavini Sahib Ələkbərov Milli Məclisin Əmək və sosial siyasət komitəsi ilə İqtisadi siyasət, sənaye və sahibkarlıq komitəsinin birgə keçirilən iclasında "Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun 2027-ci il büdcəsi haqqında" qanun layihəsinin müzakirəsi zamanı deyib.

    S. Ələkbərovun sözlərinə görə, proqnozların hazırlanması prosesində xarici iqtisadi mühitdə mövcud olan risklər diqqətlə qiymətləndirilib: "Baza ssenarisi çərçivəsində neftin hər barelinin dəyəri 65 ABŞ dolları həcmində nəzərdə tutulub. Bu cür yanaşma makroiqtisadi sabitliyin təmin olunmasına, həmçinin dövlət büdcəsinin beynəlxalq bazarlardakı qiymət dəyişkənliklərinin mənfi təsirindən qorunmasına yönəlib".

    Nazir müavini həmçinin qeyd edib ki, dövlət başçısının göstərişlərinə müvafiq olaraq sahibkarlığın stimullaşdırılması, investisiya iqliminin təkmilləşdirilməsi, sənaye infrastrukturunun inkişaf etdirilməsi və ixracın həvəsləndirilməsi sahələrində müxtəlif tədbirlər görülür. Sahibkarların fəaliyyətinin dəstəklənməsi məqsədilə kredit faizlərinin subsidiyalaşdırılması və ixrac məsrəflərinin kompensasiya edilməsi üzrə yeni mexanizmlər işə salınıb.

    Sahib Ələkbərov Neftin qiyməti Dövlət Sosial Müdafiə Fondu (DSMF)
    44 filmi
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