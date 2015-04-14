Иран предложил план мирного урегулирования в Йемене

Баку. 14 апреля. REPORT.AZ/ Иран предложил план по мирному урегулированию ситуации в Йемене. Как отмечает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил во вторник иранский телеканал Press-TV. Глава МИД ИРИ Мохаммад Джавад Зариф представил план в Испании, где находится с визитом.

По данным СМИ, план включает в себя четыре пункта: установление режима прекращения огня, отправку гуманитарной помощи нуждающимся, запуск процесса внутрийеменского диалога и создание правительства национального согласия с участием всех политических движений страны.

"Все операции на земле и в воздухе должны быть прекращены", - привел телеканал слова Зарифа. "Внутриполитический кризис должен быть разрешен самими йеменцами", - добавил глава МИД. При этом он подчеркнул, что Ирану и Саудовской Аравии необходимо вести переговоры между собой. "Но мы не можем определять будущее Йемена", - резюмировал Зариф.