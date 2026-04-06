Иран нанес удары по Кувейту: пострадали не менее шести человек

По меньшей мере шесть человек получили ранения на севере Кувейта в результате иранской атаки.

Как передает Report, об этом сообщает Al Jazeera со ссылкой на кувейтский Минздрав.

Согласно информации, удар пришелся по жилому району на севере Кувейта.

В свою очередь представитель Центрального командования Корпуса стражей исламской революции "Хатам аль-Анбия" Эбрахим Золфакари сообщил, что Иран нанес удар по американским военным, дислоцированным на кувейтском острове Бубиян.

По его словам, американские войска перебрались туда из базы в Арифджане, которая неоднократно подвергалась ударам со стороны Ирана.

Остров Бубиян - крупнейший из прибрежных островов Кувейта, расположенный на северо-западе Персидского залива.