Иран нанес удары по Кувейту: пострадали не менее шести человек
Другие страны
- 06 апреля, 2026
- 12:59
По меньшей мере шесть человек получили ранения на севере Кувейта в результате иранской атаки.
Как передает Report, об этом сообщает Al Jazeera со ссылкой на кувейтский Минздрав.
Согласно информации, удар пришелся по жилому району на севере Кувейта.
В свою очередь представитель Центрального командования Корпуса стражей исламской революции "Хатам аль-Анбия" Эбрахим Золфакари сообщил, что Иран нанес удар по американским военным, дислоцированным на кувейтском острове Бубиян.
По его словам, американские войска перебрались туда из базы в Арифджане, которая неоднократно подвергалась ударам со стороны Ирана.
Остров Бубиян - крупнейший из прибрежных островов Кувейта, расположенный на северо-западе Персидского залива.
