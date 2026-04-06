Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Визит Ильхама Алиева в Грузию
    Иран нанес удары по Кувейту: пострадали не менее шести человек

    Иран нанес удары по Кувейту: пострадали не менее шести человек

    По меньшей мере шесть человек получили ранения на севере Кувейта в результате иранской атаки.

    Как передает Report, об этом сообщает Al Jazeera со ссылкой на кувейтский Минздрав.

    Согласно информации, удар пришелся по жилому району на севере Кувейта.

    В свою очередь представитель Центрального командования Корпуса стражей исламской революции "Хатам аль-Анбия" Эбрахим Золфакари сообщил, что Иран нанес удар по американским военным, дислоцированным на кувейтском острове Бубиян.

    По его словам, американские войска перебрались туда из базы в Арифджане, которая неоднократно подвергалась ударам со стороны Ирана.

    Остров Бубиян - крупнейший из прибрежных островов Кувейта, расположенный на северо-западе Персидского залива.

    İran Küveytə zərbə endirib: ən azı altı nəfər xəsarət alıb
    Iran strikes Kuwait: Six civilians injured

    Израиль нанес удар по одному из крупнейших нефтехимических комплексов Ирана

    На страницах Ильхама Алиева в соцсетях опубликованы кадры его визита в Грузию

    Эрдоган: Мы активизируем дипломатические усилия для завершения войны против Ирана

    В Израиле свыше 7 тыс. человек пострадали в результате ударов Ирана

    Багаи: Иран ударит по аналогичной инфраструктуре США в ответ на атаки

    Завершился государственный визит президента Ильхама Алиева в Грузию

    США и Израиль атаковали жилые районы в Иране, есть погибшие

    Ермек Кошербаев прибыл с официальным визитом в Грузию

    Эрдоган: Из-за закрытия Ормуза цены на нефть и газ в Европе резко подорожали

