İran Küveytə zərbə endirib: ən azı altı nəfər xəsarət alıb
Digər ölkələr
- 06 aprel, 2026
- 13:11
İranın Küveytin şimalına hücumu nəticəsində ən azı altı nəfər yaralanıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Al Jazeera" Küveyt Səhiyyə Nazirliyinə istinadən məlumat verib.
Məlumata görə, Küveytin şimalındakı yaşayış məhəlləsinə zərbə endirilib.
Öz növbəsində, İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusunun "Xatəm əl-Ənbiya" Mərkəzi Komandanlığının nümayəndəsi İbrahim Zülfüqari bildirib ki, İran Küveytin Bubiyan adasındakı ABŞ hərbçilərinə hücum həyata keçirib.
Onun sözlərinə görə, ABŞ qoşunları bu adaya dəfələrlə İranın zərbələrinə məruz qalan "Arifcan" bazasından köçüb.
Bubiyan adası Küveytin Fars körfəzinin şimal-qərbində yerləşən ən böyük sahilyanı adasıdır.
20:55
Bəqai: ABŞ-nin analoji infrastrukturuna cavab zərbəsi endiriləcəkDigər ölkələr
20:48
Premyer Liqa: "Qarabağ" "Karvan-Yevlax"ı böyük hesabla məğlub edibFutbol
20:48
Ərdoğan: 38 gündür davam edən müharibə bütün bölgəyə təsir göstərirRegion
20:33
Yermek Koşerbayev Gürcüstanda rəsmi səfərdədirRegion
20:23
Sabah Culfanın 18 kəndində işıq olmayacaqİnfrastruktur
20:16
ABŞ və İsrailin raket hücumu nəticəsində İranda ölənlər varRegion
20:04
"Formula 1" komandalarının ən yüksək maaş alan menecerlərinin siyahısı açıqlanıbFormula 1
20:04
Ermənistanda İqtisadiyyat Nazirliyi yaxınlığında atışma baş verib, bir nəfər yaralanıbRegion
19:58
Video