Иран и "шестерка" начали оформлять проект соглашения

Баку. 3 мая. REPORT.AZ/ Иран и "шестерка", которую представляет на переговорах замглавы дипломатии ЕС Хельга Шмидт, официально начали оформление проекта соглашения по ядерной программе Ирана, заявил журналистам замминистра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи.

"Это будет сложная работа. Черновик (соглашения) будет полон спорных вопросов, будет включать в себя круглые и квадратные скобки. Решение по ним будет принято в будущем", - приводит слова Аракчи агентство IRNA. При этом Аракчи выразил надежду, что стороны будут готовы составить проект всеобъемлющего соглашения, который будет "включать (в себя) все пункты".

Заявление Аракчи прозвучало по итогам трехдневной встречи с замглавы дипломатии ЕС Хельгой Шмидт, отмечает агентство. Стороны взяли перерыв в воскресенье для проведения консультаций внутри своих делегаций. Следующая встреча глав делегаций намечена на понедельник. Иран и "шестерка" международных переговорщиков пытаются достичь проекта соглашения в Нью-Йорке, вне зависимости от того, сколько дней это займет, сообщил источник агентства. Он также добавил, что следующий раунд переговоров пройдет в Европе.

Завершить подготовку соглашения по ядерной программе "шестерка" и Иран намерены к 30 июня, сообщает Report со ссылкой на РИА "Новости".