Иран готов передать "черные ящики" со сбитого самолета Украине после их изучения

Иран готов передать "черные ящики" Украине после того, как к ним на месте получит доступ совместная международная группа по расследованию авиакатастрофы.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко.

Ранее руководитель департамента международного сотрудничества офиса генерального прокурора Украины Полина Чиж заявляла, что иранская сторона не реагирует на запросы украинских правоохранителей о международной правовой помощи в расследовании крушения Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины", который был сбит под Тегераном.

Между тем, Пристайко сказал, что надеется на то, что причины крушения украинского лайнера в Иране будут зафиксированы во время визита иранской делегации в Киев в понедельник."Было официальное заявления ВВС Ирана, которое вы знаете, - это официальное заявление. Вместе с тем мы требуем фиксации (причины - ред.). Я надеюсь, что эта фиксация произойдет в понедельник во время визита высокой иранской делегации министерского уровня на Украину", - заявил Пристайко.