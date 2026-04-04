    Иран атаковал в Ормузском проливе связанное с Израилем судно

    • 04 апреля, 2026
    • 16:06
    Иран атаковал в Ормузском проливе связанное с Израилем судно

    Иран атаковал связанное с Израилем судно с помощью беспилотника в Ормузском проливе.

    Как передает Report, об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на Корпус стражей исламской революции (КСИР).

    "В результате атаки на корабле вспыхнул пожар", - говорится в сообщении.

    Напомним, 28 февраля США и Израиль начали совместную военную операцию против Ирана. В ответ Иран нанес ракетные удары по территории Израиля. Кроме того, иранские силы атаковали американские военные базы в странах Персидского залива. В связи с ситуацией на Ближнем Востоке ряд стран региона временно закрыл свое воздушное пространство. В тот же день верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит в результате атак США и Израиля.

    Операция США и Израиля против Ирана Эскалация на Ближнем Востоке Ормузский пролив Корпус стражей исламской революции (КСИР) Иран Израиль
    İran Hörmüz boğazında İsraillə əlaqəli gəmiyə hücum edib
    Iran strikes Israel-linked vessel in Strait of Hormuz

