Иран атаковал в Ормузском проливе связанное с Израилем судно
Другие страны
- 04 апреля, 2026
- 16:06
Иран атаковал связанное с Израилем судно с помощью беспилотника в Ормузском проливе.
Как передает Report, об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на Корпус стражей исламской революции (КСИР).
"В результате атаки на корабле вспыхнул пожар", - говорится в сообщении.
Напомним, 28 февраля США и Израиль начали совместную военную операцию против Ирана. В ответ Иран нанес ракетные удары по территории Израиля. Кроме того, иранские силы атаковали американские военные базы в странах Персидского залива. В связи с ситуацией на Ближнем Востоке ряд стран региона временно закрыл свое воздушное пространство. В тот же день верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит в результате атак США и Израиля.
