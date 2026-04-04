Иран атаковал в Ормузском проливе связанное с Израилем судно

Иран атаковал связанное с Израилем судно с помощью беспилотника в Ормузском проливе.

Как передает Report, об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на Корпус стражей исламской революции (КСИР).

"В результате атаки на корабле вспыхнул пожар", - говорится в сообщении.

Напомним, 28 февраля США и Израиль начали совместную военную операцию против Ирана. В ответ Иран нанес ракетные удары по территории Израиля. Кроме того, иранские силы атаковали американские военные базы в странах Персидского залива. В связи с ситуацией на Ближнем Востоке ряд стран региона временно закрыл свое воздушное пространство. В тот же день верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит в результате атак США и Израиля.