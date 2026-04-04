İran Hörmüz boğazında İsraillə əlaqəli gəmiyə hücum edib
- 04 aprel, 2026
- 16:13
İran Hörmüz boğazında İsraillə əlaqəli gəmiyə pilotsuz uçuş aparatı ilə hücum edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə yerli media İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusuna (SEPAH) istinadən məlumat yayıb.
"Hücum nəticəsində gəmidə yanğın baş verib", - məlumatda bildirilib.
Xatırladaq ki, ABŞ və İsrail fevralın 28-də İrana qarşı hərbi əməliyyatlara başlayıb. Nəticədə İranın ali rəhbəri ayətullah Əli Xamenei və bir sıra yüksək vəzifəli şəxslər öldürülüb. Bundan sonra İran İsraillə yanaşı, ABŞ və müttəfiqlərinin hərbi bazalarının yerləşdiyi Səudiyyə Ərəbistanı, Qətər, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri, Oman, Bəhreyn, İraq və Kiprdə müəyyən etdiyi hədəflərə zərbələr endirməyə başlayıb.
