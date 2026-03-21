    Иран атаковал топливные резервуары и военную инфраструктуру в аэропорту Бен-Гурион

    • 21 марта, 2026
    • 14:20
    Иран атаковал с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) топливные резервуары и военную инфраструктуру в израильском аэропорту Бен-Гурион.

    Как передает Report со ссылкой на Fars, об этом сообщил Корпус стражей исламской революции (КСИР).

    "Сегодня на рассвете беспилотники армии Ирана нанесли удары по военной инфраструктуре Израиля, включая топливные резервуары и места размещения самолетов-заправщиков истребителей противника в аэропорту Бен-Гурион", - говорится в сообщении.

    Утверждается, что атаки серьезно нарушили снабжение топливом военной авиации Израиля, работу аэропорта Бен-Гурион и авиаперелеты, а также перемещение военных сил.

    "Это вынудило использовать железные дороги для переброски войск, что может поставить под угрозу жизнь мирных граждан",- говорится в информации.

    Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Аэропорт Бен-Гурион (TLV) Эскалация на Ближнем Востоке Операция США и Израиля против Ирана
    İran Ben-Qurion hava limanındakı yanacaq çənlərinə və hərbi infrastruktura hücum edib
    Ты - Король

