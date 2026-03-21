    İran Ben-Qurion hava limanındakı yanacaq çənlərinə və hərbi infrastruktura hücum edib

    İran Ben-Qurion hava limanındakı yanacaq çənlərinə və hərbi infrastruktura hücum edib

    İran pilotsuz uçuş aparatları (PUA) vasitəsilə İsrailin Ben-Qurion hava limanındakı yanacaq çənlərinə və hərbi infrastruktura hücum edib.

    "Report" "Fars" agentliyinə istinadən xəbər verir ki, bu barədə İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusu (SEPAH) məlumat yayıb.

    "Bu gün İran ordusunun pilotsuz uçuş aparatları İsrailin hərbi infrastrukturuna, o cümlədən Ben-Qurion hava limanındakı yanacaq çənlərinə və yanacaqdoldurma təyyarələrinin yerləşdirildiyi yerlərə zərbələr endirib", - məlumatda qeyd olunub.

    İddia edilir ki, hücumlar İsrailin hərbi aviasiyasının yanacaq təchizatını, Ben-Qurion hava limanının fəaliyyətini və uçuşları, həmçinin hərbi qüvvələrin yerdəyişməsini ciddi şəkildə pozub.

    "Bu hal qoşunların daşınması üçün dəmir yollarından istifadəyə məcbur edib ki, bu da dinc vətəndaşların həyatını təhlükə altına qoya bilər", - məlumatda bildirilib.

    Xatırladaq ki, ABŞ və İsrail fevralın 28-də İrana qarşı hərbi əməliyyatlara başlayıb. Nəticədə İranın ali rəhbəri ayətullah Əli Xamenei və bir sıra yüksək vəzifəli şəxslər öldürülüb. Bundan sonra İran İsraillə yanaşı, ABŞ və müttəfiqlərinin hərbi bazalarının yerləşdiyi Səudiyyə Ərəbistanı, Qətər, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri, Oman, Bəhreyn, İraq və Kiprdə müəyyən etdiyi hədəflərə zərbələr endirməyə başlayıb.

    Ben-Qurion Hava Limanı (TLV) Pilotsuz uçuş aparatı (PUA) İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusu (SEPAH)
    Иран атаковал топливные резервуары и военную инфраструктуру в аэропорту Бен-Гурион

