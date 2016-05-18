Иракские вооруженные силы вошла в захваченный боевиками ИГ город Эр-Рутба

Баку. 18 мая. REPORT.AZ/ Армия Ирака вошла в город Эр-Рутба на западе страны в рамках операции по его освобождению от боевиков террористической группировки ИГ. Как сообщает Report со ссылкой на агентство Рейтер.

По данным агентства, иракские вооруженные силы при поддержке ВВС международной коалиции по борьбе с ИГ смогли войти в город с южной стороны и взять под свой контроль район Аль-Интисар.

"Мы ожидаем, что нам удастся достичь центра Эр-Рутбы завтра утром", — сообщил агентству представитель вооруженных сил Ирака. По его словам, военные не встретили большого сопротивление со стороны боевиков.

Боевики ИГ захватили город Эр-Рутба в западной провинции Анбар в 2014 году.