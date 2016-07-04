​Иракские войска освободили от ИГ три деревни к югу-востоку от Мосула

Баку. 4 июля. REPORT.AZ/ Иракские войска освободили от группировки "Исламское государство" (ИГ) три деревни к юго-востоку от города Мосул.

Как передает Report, об этом сообшает телеканал Al Sumaria со ссылкой на офицера армии.

Мосул на севере Ирака остается главным оплотом ИГ в стране. Военные ведут операции в провинции Найнава, центром которой он является, и продолжают готовиться к наступлению на сам город.

"Военные Ирака освободили от ИГ деревни Эль-Карама, Эль-Адрия и Эль-Махал западнее района Махмур", - заявил каналу офицер.

По его словам, в ходе операции были уничтожены 29 террористов. Саперы сейчас разминируют отвоеванную территорию.