 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​Иракские войска освободили от ИГ три деревни к югу-востоку от Мосула

    Баку. 4 июля. REPORT.AZ/&nbsp;Иракские войска освободили от группировки Исламское государство (ИГ) три деревни к юго-востоку от города Мосул.&nbs...

    Баку. 4 июля. REPORT.AZ/ Иракские войска освободили от группировки "Исламское государство" (ИГ) три деревни к юго-востоку от города Мосул. 

    Как передает Report, об этом сообшает телеканал Al Sumaria со ссылкой на офицера армии.

    Мосул на севере Ирака остается главным оплотом ИГ в стране. Военные ведут операции в провинции Найнава, центром которой он является, и продолжают готовиться к наступлению на сам город.

    "Военные Ирака освободили от ИГ деревни Эль-Карама, Эль-Адрия и Эль-Махал западнее района Махмур", - заявил каналу офицер.

    По его словам, в ходе операции были уничтожены 29 террористов. Саперы сейчас разминируют отвоеванную территорию.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi