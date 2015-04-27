Иракская армия ведет бои с "Исламским государством" за крупнейший НПЗ

Баку. 27 апреля. REPORT.AZ/ Экс-президент Йемена Али Абдалла Салех пытался покинуть йеменскую территорию на вертолете, однако его бегству помешал запрет на полеты, введенный арабской коалицией.

Об этом, как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", сообщает арабоязычная газета "Аш-Шарк Аль-Аусат", издающаяся в Лондоне.

Газета приводит слова "осведомленных источников" о том, что "это вертолет, специально предназначенный для высокопоставленных персон".

При этом, по информации издания, экс-президент не смог осуществить план собственной эвакуации из-за запрета на полеты, введенного арабской коалицией, уже месяц проводящей в Йемене операцию "Буря решимости", нацеленную на ликвидацию с воздуха группировок шиитских повстанцев-хуситов, отстранивших от власти действующего главу Йемена Абд Раббо Мансура Хади.

Издание также уточнило, что в последнее время обострились разногласия между Салехом и хуситами, которые угрожают экс-президенту расправой в случае, если он решит заключить какие-либо соглашения с арабской коалицией.

"Аш-Шарк Аль-Аусат" (Ближний Восток) - международная ежедневная газета на арабском языке, принадлежит к числу наиболее авторитетных арабских изданий. Основана в 1978 году в Лондоне. Основатель газеты - Хашим Али Хафез (скончался в 2006 году) является подданным Саудовской Аравии.