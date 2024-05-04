Вучич призвал прислушаться к мирным инициативам Китая

Страны должны прислушаться к мирным инициативам Китая.

Страны должны прислушаться к мирным инициативам Китая.

Как передает Report со ссылкой на РБК, об этом сообщил президент Сербии Александр Вучич в интервью Центральному телевидению Китая.

"Мировому сообществу следует прислушаться к инициативам Китая, направленным на прекращение конфликтов", - заявил он.

По его словам, многие в мире негласно возлагают большие надежды на различные инициативы председателя Си Цзиньпина, которые могут принести мир.

Напомним, что позицию Пекина по ситуации в Украине в конце апреля сформулировал министр иностранных дел Ван И: "Китай не является стороной конфликта, но никогда не оставался в стороне".

В феврале 2023 года Пекин представил свой мирный план по Украине, который содержит 12 пунктов. В частности, документ предполагает уважение суверенитета и территориальной целостности всех стран, отказ от менталитета холодной войны и прекращение огня.