Вучич призвал прислушаться к мирным инициативам Китая

Страны должны прислушаться к мирным инициативам Китая.
Как передает Report со ссылкой на РБК, об этом сообщил президент Сербии Александр Вучич в интервью Центральному телевидению Китая.
"Мировому сообществу следует прислушаться к инициативам Китая, направленным на прекращение конфликтов", - заявил он.
По его словам, многие в мире негласно возлагают большие надежды на различные инициативы председателя Си Цзиньпина, которые могут принести мир.
Напомним, что позицию Пекина по ситуации в Украине в конце апреля сформулировал министр иностранных дел Ван И: "Китай не является стороной конфликта, но никогда не оставался в стороне".
В феврале 2023 года Пекин представил свой мирный план по Украине, который содержит 12 пунктов. В частности, документ предполагает уважение суверенитета и территориальной целостности всех стран, отказ от менталитета холодной войны и прекращение огня.