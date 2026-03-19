    Ирак продлил до 22 марта закрытие воздушного пространства

    • 19 марта, 2026
    • 14:04
    Авиационные власти Ирака продлили режим закрытия воздушного пространства страны как минимум до воскресенья, 22 марта.

    Как передает Report, об этом сообщил ТАСС источник в диспетчерской службе района полетной информации "Багдад", отвечающей за авиационный трафик над страной.

    "Режим закрытия воздушного пространства продлен до 09:00 по всемирному времени воскресенья, 22 марта", - сказал он, отметив, что небо над Ираком было закрыто в первой половине дня 28 февраля из-за военной операции США и Израиля против Ирана.

    Отметим, что с 28 февраля по настоящее время также закрыто воздушное пространство Ирана, Кувейта и Бахрейна, частично открывает небо для полетов Катар.

    Операция США и Израиля против Ирана Эскалация на Ближнем Востоке Закрытие воздушного пространства Ирака
    İraq hava məkanını martın 22-dək bağlayıb
    Iraq extends airspace closure until March 22
    Ты - Король

