Ирак продлил до 22 марта закрытие воздушного пространства

Авиационные власти Ирака продлили режим закрытия воздушного пространства страны как минимум до воскресенья, 22 марта.

Как передает Report, об этом сообщил ТАСС источник в диспетчерской службе района полетной информации "Багдад", отвечающей за авиационный трафик над страной.

"Режим закрытия воздушного пространства продлен до 09:00 по всемирному времени воскресенья, 22 марта", - сказал он, отметив, что небо над Ираком было закрыто в первой половине дня 28 февраля из-за военной операции США и Израиля против Ирана.

Отметим, что с 28 февраля по настоящее время также закрыто воздушное пространство Ирана, Кувейта и Бахрейна, частично открывает небо для полетов Катар.