    İraq hava məkanını martın 22-dək bağlayıb

    İraqın aviasiya orqanları ölkənin hava məkanının bağlı qalma müddətini ən azı bazar gününə qədər uzadıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə TASS-a mənbə məlumat verib.

    "Hava məkanının bağlı qalma rejimi 22 mart saat 09:00-a qədər uzadılıb", - o deyib.

    Mənbə qeyd edib ki, İraq üzərində hava məkanı fevralın 28-də günün birinci yarısında ABŞ və İsrailin İrana qarşı hərbi əməliyyatı səbəbindən bağlanıb.

    Qeyd edək ki, fevralın 28-dən bu günə qədər İran, Küveyt və Bəhreynin hava məkanı tam, Qətərin hava məkanı isə qismən bağlıdır.

    Ирак продлил до 22 марта закрытие воздушного пространства
    Iraq extends airspace closure until March 22

    Son xəbərlər

    14:49

    Yeni əməkhaqqı sistemi dövlət idarəetməsini asanlaşdıracaq - RƏY

    Sosial müdafiə
    14:49

    Oman İranı Fars körfəzi ölkələrinin obyektlərinə hücumlarına görə qınayıb

    Digər ölkələr
    14:47

    Ekspert: "Dövlət qulluğunda mükafat sisteminin ləğvi maaş disproporsiyalarını aradan qaldıracaq"

    Maliyyə
    14:47

    Türkiyədən Azərbaycana gətirilən şaftalı, nektarin, gilasda Şarka virusu aşkarlanıb

    Sağlamlıq
    14:46

    Aleksandar Vuçiç neft qiymətlərinin bahalaşmasına görə nazirləri təcili toplayıb

    Digər ölkələr
    14:44

    Sumqayıtda 34 kiloqramdan artıq narkotik aşkarlanıb

    Hadisə
    14:41

    Kamran Əliyev: "Azərbaycanda bir nömrəli idman növü güləşdir"

    Fərdi
    14:27

    Peskov: Rusiya-ABŞ-Ukrayna danışıqlarının növbəti raundunun keçiriləcəyinə ümid edirik

    Region
    14:26
    Foto

    ANAMA: Azad olunmuş ərazilərdəki qəbiristanlıqlarda mina riski davam edir

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti