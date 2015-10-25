Ирак разрешил российским войскам действовать на своей территории

Баку. 25 октйабря. REPORT.AZ/ Правительство Ирака уполномочило Воздушно-комические силы России наносить удары по конвоям террористов “Исламского государства Ирака и Леванта” (ИГИЛ), следующим из Сирии на иракскую территорию.

Как передает Report, об этом сообщает в пятницу турецкое информационное агентство Anadolu.

Данное разрешение было вынесено в ходе координации безопасности между Ираком, Россией, Ираном и Сирией. По словам начальника иракского парламентского комитета по обороне и безопасности Хакема аль-Замли, данная мера способствовала ослаблению позиций террористов ИГИЛ, поскольку отрезала маршруты поставок из соседней страны.