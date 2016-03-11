Баку. 11 марта. REPORT.AZ/ Ирак не будет вносить "Хезболлах" в список террористических организаций, несмотря на давление со стороны монархий Персидского залива.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил министр иностранных дел страны Ибрагим аль-Джаафари.

"Мы, конечно, не будем вносить ("Хезболлах" в список террористических организаций"). Мы, наоборот, хвалим позицию "Хезболлах" и ее лидера Хасана Насруллы в борьбе с терроризмом, это движение сопротивления", - сказал министр, принимающий участие в очередном Совете ЛАГ на уровне глав МИД в штаб-квартире организации в Каире.