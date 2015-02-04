Иордания может пойти на проведение наземной операции против главарей ИГ

Баку. 4 февраля. REPORT.AZ/ Иордания может пойти на проведение наземной операции против главарей "Исламского государства" (ИГ). Об этом в среду сообщила электронная версия газеты "Аль-Кудс аль-Араби".

"Не исключено, что Иордания решится на такой шаг в одностороннем порядке, учитывая проявленную ИГ враждебность", - приводит издание слова источников в иорданских спецслужбах.

Вместе с тем госминистр информации и официальный представитель правительства королевства Мухаммед аль-Мумани заявил, что Амман "намерен усилить свою роль в международной коалиции против террора с тем, чтобы ослабить и, в конечном счете, уничтожить группировку "Исламское государство". По его словам, такое решение было принято по итогам совещания руководителей силовых ведомств и армейского командования, которое прошло в Аммане под эгидой короля Абдаллы II.

"Ответ Иордании будет соответствовать брошенному вызову, и о нем будет объявлено в подходящее время", - сказал госминистр.

По неподтвержденным пока официально сведениям, иорданские ВВС нанесли ночью и ранним утром удары по базам террористов в Сирии в ответ на убийство боевиками ИГ захваченного в плен пилотом Муазом Юсефом аль-Касасба, отмечает Report со ссылкой на ТАСС.