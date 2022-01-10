Иоаннис Касулидис станет новым министром иностранных дел Кипра

Политик Иоаннис Касулидис, который ранее уже дважды был министром иностранных дел Кипра, вновь возглавит внешнеполитическое ведомство.

Политик Иоаннис Касулидис, который ранее уже дважды был министром иностранных дел Кипра, вновь возглавит внешнеполитическое ведомство.

Об этом передает Report со ссылкой на ТАСС.

Касулидис возвращается в МИД и сменит Никоса Христодулидиса на посту министра иностранных дел, который уходит в отставку во вторник. Как утверждается, между президентом страны Никосом Анастасиадисом и Касулидисом в последние дни состоялось два телефонных разговора: сначала в пятницу, а затем - сегодня утром.

Официального заявления о назначении президентский дворец пока не распространял.