«Интерфакс» сообщил о приостановке переговоров с Турцией по газопроводу и АЭС

Баку. 1 декабря. REPORT.AZ/ Российская сторона приостановила переговоры с Турцией по строительству газопровода «Турецкий поток» и атомной электростанции «Аккую». Об этом во вторник, 1 декабря, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на собственный информированный источник.

«Текущие поставки российского газа под действие эмбарго не подпадают и будут осуществляться в соответствии с контрактом», — утверждает собеседник агентства.

В то же время РИА Новости со ссылкой на главу Минэкономразвития РФ Алексея Улюкаева сообщило, что проекты «Турецкий поток» и АЭС« Аккую» не заморожены.