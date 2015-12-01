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    «Интерфакс» сообщил о приостановке переговоров с Турцией по газопроводу и АЭС

    Текущие поставки российского газа под действие эмбарго не подпадают

    Баку. 1 декабря. REPORT.AZ/ Российская сторона приостановила переговоры с Турцией по строительству газопровода «Турецкий поток» и атомной электростанции «Аккую». Об этом во вторник, 1 декабря, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на собственный информированный источник.

    «Текущие поставки российского газа под действие эмбарго не подпадают и будут осуществляться в соответствии с контрактом», — утверждает собеседник агентства.

    В то же время РИА Новости со ссылкой на главу Минэкономразвития РФ Алексея Улюкаева сообщило, что проекты «Турецкий поток» и АЭС« Аккую» не заморожены.

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