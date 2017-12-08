Инфляция в Венесуэле превысила 1300%

Баку. 8 декабря. REPORT.AZ/ Комиссия по финансам оппозиционной Национальной ассамблеи Венесуэлы сообщила, что по итогам 11 месяцев 2017 года уровень накопленной инфляции в стране превысил 1300%, а всего за год составит 2000-2100%.

Как сообщил член комиссии Анхель Альварадо, такая ситуация связана с провалом экономической политики правительства, передает Report.

"Венесуэла уже в течение 15 кварталов находится в экономической рецессии, что создает депрессию", - приводит портал Universal слова депутата.

Он спрогнозировал, что по итогам года стоимость одного доллара США на "черном" рынке страны достигнет 150 тысяч боливаров. Сейчас она составляет примерно 95,5 тысячи.