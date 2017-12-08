Инфляция в Венесуэле превысила 1300%

Баку. 8 декабря. REPORT.AZ/ Комиссия по финансам оппозиционной Национальной ассамблеи Венесуэлы сообщила, что по итогам 11 месяцев 2017 года уровень накопленной инфляции в стране превысил 1300%, а всего за год составит 2000-2100%.
Как сообщил член комиссии Анхель Альварадо, такая ситуация связана с провалом экономической политики правительства, передает Report.
"Венесуэла уже в течение 15 кварталов находится в экономической рецессии, что создает депрессию", - приводит портал Universal слова депутата.
Он спрогнозировал, что по итогам года стоимость одного доллара США на "черном" рынке страны достигнет 150 тысяч боливаров. Сейчас она составляет примерно 95,5 тысячи.
News DepartmentАвтор новости
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