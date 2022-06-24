Инфляция в Мексике в первой половине июня достигла максимума за 21 год

Инфляция в Мексике составила 7,88% в годовом выражении по итогам первой половины текущего месяца, сообщил Национальный институт статистики и географии в обнародованном в четверг докладе.

Инфляция в Мексике составила 7,88% в годовом выражении по итогам первой половины текущего месяца, сообщил Национальный институт статистики и географии в обнародованном в четверг докладе.

Как передает Report со ссылкой на радиостанцию Noticias MVS , речь идет о самом высоком показателе за 21 год.

Сильнее всего в начале июня подорожали некоторые виды сельскохозяйственной продукции, а также авиаперелеты, при этом снизились цены на сжиженный газ для бытовых нужд. В 2021 году, согласно официальным подсчетам, цены в стране выросли почти на 7,4%, значительно превысив установленный Банком Мексики целевой показатель в 4%.

По прогнозам Экономической комиссии для Латинской Америки и Карибского бассейна, продолжающееся увеличение цен и низкие темпы роста экономики приведут к тому, что проживающих за чертой бедности в Мексике по итогам года станет больше на 2,5 млн. Согласно официальным данным, ВВП республики по итогам первого квартала увеличился на 1% в реальном выражении.