О нас

Инфляция в Мексике в первой половине июня достигла максимума за 21 год

Инфляция в Мексике в первой половине июня достигла максимума за 21 год Инфляция в Мексике составила 7,88% в годовом выражении по итогам первой половины текущего месяца, сообщил Национальный институт статистики и географии в обнародованном в четверг докладе.
Другие страны
24 июня 2022 г. 08:24
Инфляция в Мексике в первой половине июня достигла максимума за 21 год

Инфляция в Мексике составила 7,88% в годовом выражении по итогам первой половины текущего месяца, сообщил Национальный институт статистики и географии в обнародованном в четверг докладе.

Как передает Report со ссылкой на радиостанцию Noticias MVS, речь идет о самом высоком показателе за 21 год.

Сильнее всего в начале июня подорожали некоторые виды сельскохозяйственной продукции, а также авиаперелеты, при этом снизились цены на сжиженный газ для бытовых нужд. В 2021 году, согласно официальным подсчетам, цены в стране выросли почти на 7,4%, значительно превысив установленный Банком Мексики целевой показатель в 4%.

По прогнозам Экономической комиссии для Латинской Америки и Карибского бассейна, продолжающееся увеличение цен и низкие темпы роста экономики приведут к тому, что проживающих за чертой бедности в Мексике по итогам года станет больше на 2,5 млн. Согласно официальным данным, ВВП республики по итогам первого квартала увеличился на 1% в реальном выражении.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Meksikada inflyasiya son 21 ilin ən yüksək səviyyəsinə çatıb

Самое читаемое

Число погибших в результате землетрясения в Афганистане превысило 1000 человек
Число погибших в результате землетрясения в Афганистане превысило 1000 человек
22 июня 2022 г. 14:15
Опрос: 80% европейцев поддерживают экономические санкции в отношении России
Опрос: 80% европейцев поддерживают экономические санкции в отношении России
22 июня 2022 г. 13:18
Число жертв землетрясения на востоке Афганистана выросло до 1 500
Число жертв землетрясения на востоке Афганистана выросло до 1 500
23 июня 2022 г. 03:27
Макрон прокомментировал решение ЕС
Макрон прокомментировал решение ЕС
23 июня 2022 г. 23:48
Экс-президент Латвии призвал повысить взнос за членство в ВОЗ
Экс-президент Латвии призвал повысить взнос за членство в ВОЗ
17 июня 2022 г. 11:09
Продлен срок для выплаты надбавок участвующим в борьбе с COVID-19 медработникам
Продлен срок для выплаты надбавок участвующим в борьбе с COVID-19 медработникам
17 июня 2022 г. 13:32
В Азербайджане пассажироперевозки железнодорожным транспортом выросли более чем на 96%
В Азербайджане пассажироперевозки железнодорожным транспортом выросли более чем на 96%
18 июня 2022 г. 10:14
Учреждена новая юбилейная медаль в Азербайджане
Учреждена новая юбилейная медаль в Азербайджане
18 июня 2022 г. 16:34
МО: На Кельбаджарском направлении наши позиции подверглись обстрелу
МО: На Кельбаджарском направлении наши позиции подверглись обстрелу
19 июня 2022 г. 09:24
При взрыве на северо-западе Кабула погибло не менее четырех человек
При взрыве на северо-западе Кабула погибло не менее четырех человек
19 июня 2022 г. 20:53

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi