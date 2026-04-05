Индонезия потребовала гарантий безопасности для миротворцев ООН
Другие страны
- 05 апреля, 2026
- 12:21
Официальная Джакарта после гибели индонезийских военнослужащих в Ливане потребовала обеспечить безопасность всех миротворцев ООН.
Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Индонезии Сугионо.
Министр подчеркнул, что индонезийский контингент, проходящий службу в составе Временных сил ООН в Ливане (UNIFIL), не оснащен для ведения боевых действий.
"Их подготовка и оснащение предназначены не для установления мира, а для его сохранения. Для миротворцев должны быть обеспечены гарантии безопасности, поскольку они защищают мир", - отметил он.
Дипломат также призвал ООН провести всестороннюю переоценку процедур безопасности во всех районах размещения миссий, особенно в Ливане.
19:29
Трамп: Я забрал бы иранскую нефть и мы бы заработали кучу денегДругие
19:29
Трамп: Нынешние иранские лидеры более разумныДругие страны
19:13
Трамп: Иран сейчас слабее, чем месяцем ранееДругие страны
19:11
Фото
В Тбилиси дан ланч в честь первой леди Мехрибан АлиевойВнешняя политика
19:08
Фото
В Тбилиси дан ланч в честь президента АзербайджанаВнешняя политика
19:05
Фото
Султан Рзаев: Тюркологический съезд в Баку 1926 года стал важным шагом к единению тюркского мираВнешняя политика
18:57
Число погибших при пожаре на заводе "Нижнекамскнефтехим" возросло до 11В регионе
18:52
Иран отказался от перемирия с США и требует окончательного завершения войныДругие страны
18:46