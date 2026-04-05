Индонезия потребовала гарантий безопасности для миротворцев ООН

Официальная Джакарта после гибели индонезийских военнослужащих в Ливане потребовала обеспечить безопасность всех миротворцев ООН.

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Индонезии Сугионо.

Министр подчеркнул, что индонезийский контингент, проходящий службу в составе Временных сил ООН в Ливане (UNIFIL), не оснащен для ведения боевых действий.

"Их подготовка и оснащение предназначены не для установления мира, а для его сохранения. Для миротворцев должны быть обеспечены гарантии безопасности, поскольку они защищают мир", - отметил он.

Дипломат также призвал ООН провести всестороннюю переоценку процедур безопасности во всех районах размещения миссий, особенно в Ливане.