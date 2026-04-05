    İndoneziya BMT sülhməramlıları üçün təhlükəsizlik zəmanəti tələb edib

    İndoneziya BMT sülhməramlıları üçün təhlükəsizlik zəmanəti tələb edib

    Rəsmi Cakarta Livanda İndoneziya əsgərlərinin öldürülməsindən sonra bütün BMT sülhməramlılarının təhlükəsizliyini tələb edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə İndoneziya xarici işlər naziri Sugiono danışıb.

    Nazir vurğulayıb ki, Livanda Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Müvəqqəti Qüvvələrində (UNIFIL) xidmət edən İndoneziya qoşunları döyüş üçün təchiz olunmayıb:

    "Onların təlimi və avadanlıqları sülhü təmin etmək üçün deyil, onu qorumaq üçün nəzərdə tutulub. Sülhməramlılar üçün təhlükəsizlik zəmanətləri olmalıdır, çünki onlar sülhü qoruyurlar".

    Diplomat həmçinin BMT-ni bütün missiya yerləşmə ərazilərində, xüsusən də Livanda təhlükəsizlik prosedurlarının hərtərəfli yenidən qiymətləndirilməsini aparmağa çağırıb.

    İndoneziya Birləşmiş Millətlər Təşkilatı (BMT)
    Индонезия потребовала гарантий безопасности для миротворцев ООН
    Indonesia demands security guarantees for UN peacekeepers

