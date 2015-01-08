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    Индонезия подняла цену на авиабилеты с целью усилить безопасность

    Министерство транспорта Индонезии увеличило минимальную цену авиабилетов

    Баку. 8 января. REPORT.AZ/ Индонезийское министерство транспорта увеличило минимальную цену авиабилетов с целью повысить безопасность полетов после крушения лайнера компании Air Asia Indonesia, сообщает Report со ссылкой на Reuters.

    "Мы хотим, чтобы сектор авиации был безопасным, а не дешевым. Если он дешевый, то многое может быть не сделано", — заявил  министра транспорта Индонезии  Игнасиуса Джонана.

    Минимальный уровень цены был повышен на билеты экономического класса на внутренние полеты. Согласно новым правилам, цена билета не может составлять менее 40% от максимальной цены, установленной министерством. 

    Самолет Airbus вылетел из Сурабаи в Сингапур утром 28 декабря. Вскоре авиалайнер пропал с экранов радаров, не подав предварительно сигналов бедствия. На борту находились 162 человека, все они погибли.

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