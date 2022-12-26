Индия закупит 120 квазибаллистических ракет для границ с Китаем и Пакистаном

Индийский совет по оборонным закупкам во главе с министром обороны Раджнатхом Сингхом одобрил закупку 120 новых квазибаллистических твердотопливных ракет средней дальности Pralay.

Индийский совет по оборонным закупкам во главе с министром обороны Раджнатхом Сингхом одобрил закупку 120 новых квазибаллистических твердотопливных ракет средней дальности Pralay.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в понедельник сообщает агентство ANI.

В Минобороны страны сообщили, что ракеты с неядерными боеголовками будут размещены на границе Индии с Китаем и Пакистаном. Первая партия Pralay поступит на вооружение индийских ВВС, после чего поставки будут осуществляться для сухопутных сил.

Pralay способна поражать цели на удалении от 150 до 500 км. Дальность полета ракеты может быть увеличена.

Разработка ракеты велась с 2015 года. Ее успешные испытания состоялись в конце 2021 года и в декабре этого года.

По данным источников, Pralay - это квазибаллистическая мобильная ракета класса "земля - земля". Ее усовершенствованный вариант может изменять траекторию полета. Масса неядерной боеголовки ракеты составляет от 350 до 700 кг. Pralay предназначена для поражения центров связи, пунктов ПВО, аэродромов противника обычными средствами поражения.