Индия согласовала с Россией детали производства АК-203 в Индии

Индия договорилась с Россией о деталях сделки по лицензионному производству автоматов Калашникова АК-203 на заводе в штате Уттар-Прадеш.

Индия договорилась с Россией о деталях сделки по лицензионному производству автоматов Калашникова АК-203 на заводе в штате Уттар-Прадеш.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила во вторник газета The Economic Times, ссылкой на источники.

По их данным, окончательное соглашение на сумму до 700 млн долларов США может быть подписано в декабре. Сделка предполагает изготовление в штате более 600 тыс автоматов AK-203 в течение 10 лет для ВС Индии. Первые 70 тыс автоматов будут поставлены из России в течение 2-х лет и восьми месяцев, уточнили источники издания.

Как информировала газета, совет по оборонным закупкам окончательно утвердит решение подписать этот документ во вторник. Заседание совета пройдет под председательством министра обороны Индии Раджнатха Сингха.

Выпуск автоматов планируется наладить в начале 2022 года на совместном предприятии Indo-Russian Rifles Private Limited, которое было создано в марте 2019 года на базе завода в районе города Корва (штат Уттар-Прадеш). По данным источников The Economic Times, индийские фирмы в совокупности владеют 50,5% акций предприятия, группе компаний "Калашников" принадлежат 42% акций, а АО "Рособоронэкспорт" - 7,5%.

Индия таким образом может стать первой зарубежной страной, которая будет выпускать двухсотую серию автоматов бренда "Калашников".