Индия одобрила применение вакцины Covaxin для прививок детей от шести до 12 лет

Генеральный контролер лекарственных средств Индии (DCGI) одобрил применение вакцины против коронавирусной инфекции Covaxin производства индийской компании Bharat Biotech для ограниченной иммунизации детей в возрасте от шести до 12 лет.

Генеральный контролер лекарственных средств Индии (DCGI) одобрил применение вакцины против коронавирусной инфекции Covaxin производства индийской компании Bharat Biotech для ограниченной иммунизации детей в возрасте от шести до 12 лет.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал NDTV.

DCGI также потребовал от производителя вакцины представлять данные о ходе прививания детей, включая данные о нежелательных явлениях после прививки каждые 15 дней в течение первых двух месяцев, указывает телеканал.

Ранее 16 марта власти Индии разрешили прививать против COVID-19 детей в возрасте от 12 до 14 лет препаратом Corbevax индийского производства. Вакцинация подростков в возрасте от 15 до 18 лет началась в Индии в январе текущего года.

Вакцинация против коронавируса взрослого населения началась в Индии с середины января 2021 года. Всего, по информации Минздрава, на утро вторника в стране введено 1 879 576 423 доз вакцинных препаратов - включая первые и вторые дозы, а также дозы ревакцинации. Только за последние сутки сделано 2 283 224 прививки.