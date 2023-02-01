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Индийский миллиардер Адани перестал быть богатейшим человеком Азии

Индийский миллиардер Адани перестал быть богатейшим человеком Азии Индийский миллиардер, основатель индийского конгломерата Adani Group Гаутам Адани сегодня, 1 февраля, потерял первое место в рейтинге богатейших людей Азии.
Другие страны
1 февраля 2023 г. 17:43
Индийский миллиардер Адани перестал быть богатейшим человеком Азии

Индийский миллиардер, основатель индийского конгломерата Adani Group Гаутам Адани сегодня, 1 февраля, потерял первое место в рейтинге богатейших людей Азии.

Как передает Report со ссылкой Bloomberg теперь его состояние меньше, чем у другого индийского миллиардера - Мукеша Амбани. Из-за продолжающегося падения стоимости акций всех публичных компаний Адани его состояние сократилось до 72 млрд долларов. В то время как состояние Амбани оценивается в 81 млрд долларов.

Падение акций бизнес-империи 60-летнего Адани было спровоцировано публикацией 24 января расследования, проведенного компанией Hindenburg Research. В нем говорится, что Adani Group в течение десятилетий была вовлечена в наглые манипуляции с акциями и схемы мошенничества с отчетностью. В расследовании поставили под сомнение "заоблачную оценку" компаний, входящих в группу, и заявили, что на самом деле у конгломерата есть "существенные долги".

Сам миллиардер полностью отрицает эти обвинения, однако после публикации расследования рыночная капитализация компаний, входящих в его бизнес-империю, сократилась более чем на 90 млрд долларов.

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