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Импорт газа из России в Италию сократился

Импорт газа из России в Италию сократился Италия импортировала в октябре 31 млн куб. м российского газа, который поступает в республику через пункт в Тарвизио, по сравнению с 2,29 млрд куб. м, импортированных из России в октябре 2021 года.
Другие страны
3 декабря 2022 г. 16:31
Импорт газа из России в Италию сократился

Италия импортировала в октябре 31 млн куб. м российского газа, который поступает в республику через пункт в Тарвизио, по сравнению с 2,29 млрд куб. м, импортированных из России в октябре 2021 года.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает в субботу ведущая экономическая газета Il Sole 24 Ore, сокращение в процентном выражении составляет 98,7%.

Издание отмечает, что в октябре на фоне мягкой погоды и более экономного использования электроэнергии Италия потребляла примерно на 1,35 млрд куб. м меньше, чем год назад, что представляет собой сокращение на 24,2%.

В целом, пишет газета, за первые 10 месяцев импорт был практически стабильным и составил 60,8 млрд куб. м (+2,2%), больше всего импортировали из Алжира - 19,3 млрд куб. м. При этом издание указывает на истощение национальных месторождений из-за "ненадлежащего регулирования и инвестиционного паралича". В октябре в Италии было добыто 290 млн куб. м газа (+2,4% по сравнению с 2021 годом), всего за первые 10 месяцев - 2,77 млрд куб. м.

Ранее Италия получала около 29 млрд куб. м газа в год из России, что составляло 40% от общей потребности страны в голубом топливе. Власти заявляли, что эту зависимость уже удалось сократить вдвое. Министр по вопросам окружающей среды и энергетической безопасности Италии Джильберто Пикетто-Фратин заявил в ноябре, что новое правоцентристское правительство Италии не намерено менять линию на полный отказ от российского газа к середине 2024 года

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