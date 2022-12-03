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Парламент Ирака утвердил двух министров, завершив формирование правительства страны

Парламент Ирака утвердил двух министров, завершив формирование правительства страны Совет представителей (парламент) Ирака в субботу утвердил кандидатуры двух министров, полностью завершив формирование нового правительства страны, возглавляемого Мухаммедом ас-Судани.
Другие страны
3 декабря 2022 г. 16:01
Парламент Ирака утвердил двух министров, завершив формирование правительства страны

Совет представителей (парламент) Ирака в субботу утвердил кандидатуры двух министров, полностью завершив формирование нового правительства страны, возглавляемого Мухаммедом ас-Судани.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал Al Sumaria.

"Депутаты парламента абсолютным большинством утвердили Бенкина Абдаллу Рикани министром строительства, жилищного хозяйства и муниципалитетов и Низара Мухаммеда Саида - министром окружающей среды", - говорится в сообщении Совета представителей Ирака. Таким образом, остававшиеся до последнего времени вакантными должности в кабинете министров распределены, новое правительство Ирака сформировано полностью.

13 октября Совет представителей Ирака избрал новым президентом страны Абдель Латифа Рашида. Он назначил премьер-министром Мухаммеда ас-Судани и поручил ему сформировать правительство. В конце октября новый кабинет получил вотум доверия в парламенте через год после выборов и спустя месяцы политических споров, которые приводили к столкновениям сторонников различных политических блоков и альянсов

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