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Ильгар Велизаде: Благодаря Эрдогану в Турции царит стабильность

Ильгар Велизаде: Благодаря Эрдогану в Турции царит стабильность Благодаря нынешнему президенту Турции Реджеп Тайип Эрдогану в стране царит стабильность политической системы.
Другие страны
26 мая 2023 г. 10:06
Ильгар Велизаде: Благодаря Эрдогану в Турции царит стабильность

Благодаря нынешнему президенту Турции Реджеп Тайип Эрдогану в стране царит стабильность политической системы.

Как передает Report, об этом заявил политолог Ильгар Велизаде, который стал гостем подкаста "Поговорим?" Гамида Гамидова.

"Достижения Эрдогана можно оценить по двум направлениям. Во внутренней политике – это стабильность. Во внешней - уверенность. Стабильность означает то, что все акторы политической системы придерживаются общих правил", - сказал он.

По мнению политолога, возможная смена власти в Турции не должна тревожить Азербайджан.

"К примеру, у нас есть подписанная с Турцией Шушинская декларация. Даже если к власти придет оппозиция [Кылычдароглу], он также должен будет выполнять условия этой декларации, как и любой другой пришедший к власти", - сказал Велизаде.

Политолог подчеркнул, что это связанно с долгосрочными интересами государств.

В заключение И.Велизаде предположил, что во втором туре все-таки победит Эрдоган, так как у него больше шансов.

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Версия на азербайджанском языке İlqar Vəlizadə: “Ərdoğanın sayəsində Türkiyədə siyasi sabitlik təmin olunub”
Версия на английском языке Ilgar Velizade: Thanks to Erdogan, stability reigns in Türkiye

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