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    ИГИЛ взяло на себя ответственность за стрельбу в центре Парижа

    Экстремисты назвали и имя нападавшего© EPA/IAN LANGSDON

    Баку. 21 апреля. REPORT.AZ/ Террористическая организация ИГИЛ взяла на себя ответственность за устроенную в четверг стрельбу в районе Елисейских полей в центре Парижа.

    Как передает Report, об этом сообщило агентство AFP.

    Экстремисты назвали и имя нападавшего, которым оказался прибывший из Бельгии боевик Абу Юсеф аль-Бельджики.

    Инцидент в центре французской столицы произошел около 23:00 по бакинскому времени. В результате перестрелки были убиты двое полицейских.

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