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    ИГ взяло на себя ответственность за нападение на блокпост полиции в Египте

    Баку. 26 августа. REPORT.AZ/ Террористическая группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за совершенное в субботу нападение на блокпост полиции в районе города Эль-Ариш - административного центра провинции Северный Синай.

    Как передает Report, со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Reuters.

    В субботу группа террористов атаковала блокпост стражей порядка. В завязавшихся столкновениях погибли четыре силовика, еще несколько получили ранения. Ответным огнем четверо нападавших были уничтожены.

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