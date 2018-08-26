ИГ взяло на себя ответственность за нападение на блокпост полиции в Египте

Баку. 26 августа. REPORT.AZ/ Террористическая группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за совершенное в субботу нападение на блокпост полиции в районе города Эль-Ариш - административного центра провинции Северный Синай.

Как передает Report, со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Reuters.

В субботу группа террористов атаковала блокпост стражей порядка. В завязавшихся столкновениях погибли четыре силовика, еще несколько получили ранения. Ответным огнем четверо нападавших были уничтожены.