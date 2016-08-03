ИГ сообщила о смене лидера группировки "Боко Харам"

Баку. 3 августа. REPORT.AZ/ Боевики "Исламского государства" объявили о том, что во главе связанной с ними западноафриканской группировки "Боко Харам" встал новый лидер.

Как сообщает Report со ссылкой на bbc, в ИГ заявляют, что "Боко Харам" возглавил Абу Мусаб аль-Барнави.

В интервью издаваемому джихадистами журналу "Аль-Наба" Барнави заявил, что группировка "остается силой, с которой необходимо считаться", а также сообщил о наборе новых бойцов.

Барнави также назвал действия "Боко Харам" против властей стран Западной Африки борьбой против "отступников и крестоносцев".