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    ИГ опубликовало видео на немецком языке с угрозами в адрес Меркель

    В конце видеозаписи исламисты убивают двух заложников

    Баку. 5 августа. REPORT.AZ/ Террористическая организация "Исламское государство" опубликовала в интернете видеозапись с угрозами в адрес канцлера Германии Ангелы Меркель. 

    Как передает Report, печатные выдержки из ролика приводит электронная версия газеты Die Welt.

    На видео, которое длится около пяти с половиной минут, запечатлены два исламиста - из ФРГ и из Австрии. Они обращаются к зрителям на немецком языке и призывают к "убийству неверных" и совершению терактов в этих республиках.

    Кроме того террористы угрожают Берлину из-за присутствия военнослужащих бундесвера на территории Афганистана. Местью они грозят напрямую Меркель, указывает издание. В конце видеозаписи, о которой пишет Die Welt, исламисты убивают двух заложников.

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