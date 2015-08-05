ИГ опубликовало видео на немецком языке с угрозами в адрес Меркель

Баку. 5 августа. REPORT.AZ/ Террористическая организация "Исламское государство" опубликовала в интернете видеозапись с угрозами в адрес канцлера Германии Ангелы Меркель.
Как передает Report, печатные выдержки из ролика приводит электронная версия газеты Die Welt.
На видео, которое длится около пяти с половиной минут, запечатлены два исламиста - из ФРГ и из Австрии. Они обращаются к зрителям на немецком языке и призывают к "убийству неверных" и совершению терактов в этих республиках.
Кроме того террористы угрожают Берлину из-за присутствия военнослужащих бундесвера на территории Афганистана. Местью они грозят напрямую Меркель, указывает издание. В конце видеозаписи, о которой пишет Die Welt, исламисты убивают двух заложников.
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