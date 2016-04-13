Хуситы в Йемене готовы сдать тяжелое оружие и перейти к миру

Баку. 13 апреля. REPORT.AZ/ Йеменские мятежники-хуситы готовы сдать тяжелое вооружение и считают нынешнее перемирие важным шагом на пути к прекращению войны.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сказал в интервью газете "Аш-Шарк аль-Аусат" представитель хуситов Мохаммед Абдель-Салям.

Действие соглашения о прекращении огня в Йемене под эгидой ООН вступило в силу с полуночи 10 апреля. За перемирием должен последовать очередной раунд межйеменских мирных консультаций, намеченный на 18 апреля в Кувейте.

"Перемирие - правильный шаг, который должен предшествовать любому диалогу для создания у народа веры в его серьезность", - отметил Абдель-Салям.

Он добавил, что хуситы за то, чтобы вооружение оставалось только у государства, и готовы сдать тяжелое оружие в соответствии с резолюцией СБ ООН. "Мы об этом говорили в официальном письме генсеку ООН Пан Ги Муну еще в октябре прошлого года", - подчеркнул он.

Как отметил Абдель-Салям, в Саудовской Аравии ранее удалось подписать ряд соглашений, которые будут способствовать полному и постоянному прекращению огня в будущем.